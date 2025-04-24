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Названы лучшие диеты для здоровья почек

  • 24.04.2025, 15:56
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Названы лучшие диеты для здоровья почек

Ученые советуют есть больше продуктов с мононенасыщенными жирами.

Лучше всего от хронических болезней почек защищают противовоспалительные диеты, богатые фруктами, овощами и полезными жирами. К такому выводу пришли ученые из Исфаханского университета (Иран). Результаты исследования опубликованы в Journal of Health, Population and Nutrition (JHPN).

Ученые провели систематический обзор предыдущих исследований, чтобы изучить связь между индексом воспаления в рационе и хронической болезнью почек, а также предполагаемой скоростью клубочковой фильтрации (СФК). Она отражает количество миллилитров плазмы крови, профильтровавшейся во всех клубочках почек за одну минуту. СКФ — важный показатель функционального состояния почек.

В результате анализа 13 работ ученые обнаружили, что высокие показатели индекса воспаления в рационе связаны со значительно более высокой вероятностью развития хронической болезни почек и низкой расчетной скоростью клубочковой фильтрации. К воспалительным диетам ученые отнесли «западную» диету и диету «с высоким гликемическим индексом» . Они богаты простыми углеводами, сахаром, переработанным мясом и насыщенными жирами.

Питание, снижающее воспаление в организме, напротив, оказывало защитное действие. Одним из примеров такого полезного рациона ученые назвали средиземноморскую диету. Она предполагает употребление в пищу продуктов преимущественно с мононенасыщенными жирами (таких как авокадо, сливочное масло, орехи, жирная рыба). В противовоспалительном рационе также повышена доля овощей, фруктов, бобовых и злаков. Молочные продукты и мясо при этом потребляется в ограниченном количестве.

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