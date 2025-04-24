Названы лучшие диеты для здоровья почек 24.04.2025, 15:56

1,540

Ученые советуют есть больше продуктов с мононенасыщенными жирами.

Лучше всего от хронических болезней почек защищают противовоспалительные диеты, богатые фруктами, овощами и полезными жирами. К такому выводу пришли ученые из Исфаханского университета (Иран). Результаты исследования опубликованы в Journal of Health, Population and Nutrition (JHPN).

Ученые провели систематический обзор предыдущих исследований, чтобы изучить связь между индексом воспаления в рационе и хронической болезнью почек, а также предполагаемой скоростью клубочковой фильтрации (СФК). Она отражает количество миллилитров плазмы крови, профильтровавшейся во всех клубочках почек за одну минуту. СКФ — важный показатель функционального состояния почек.

В результате анализа 13 работ ученые обнаружили, что высокие показатели индекса воспаления в рационе связаны со значительно более высокой вероятностью развития хронической болезни почек и низкой расчетной скоростью клубочковой фильтрации. К воспалительным диетам ученые отнесли «западную» диету и диету «с высоким гликемическим индексом» . Они богаты простыми углеводами, сахаром, переработанным мясом и насыщенными жирами.

Питание, снижающее воспаление в организме, напротив, оказывало защитное действие. Одним из примеров такого полезного рациона ученые назвали средиземноморскую диету. Она предполагает употребление в пищу продуктов преимущественно с мононенасыщенными жирами (таких как авокадо, сливочное масло, орехи, жирная рыба). В противовоспалительном рационе также повышена доля овощей, фруктов, бобовых и злаков. Молочные продукты и мясо при этом потребляется в ограниченном количестве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com