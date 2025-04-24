«Эта «заноза» Путину жизни не дает» 24.04.2025, 16:09

3,722

Хвастаться хозяину Кремля нечем.

Путинские дедлайны имеют уже не столько военно-политический характер, сколько психологический. Диктатору нужно продемонстрировать «успехи» своим гостям на параде 9 мая в Москве. Но хвастаться Путину нечем. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

«Я думаю, вот эти путинские так называемые дедлайны даже не военно-политический характер имеют, а психологический. К Путину приедут гости — [лидер КНДР] Ким Чен Ын, очевидно, китайцы, возможно и Орбан (премьер Венгрии, — ред.). И он чем-то должен похвастаться. А похвастаться Путину нечем. Путин может похвастаться только успехами на фронте. А успехов на фронте — кот наплакал», — сказал Павел Лакийчук.

Эксперт напомнил, что перед «пасхальным перемирием» Путин приказал российскому военному командованию, и Герасимову лично доложить, о вытеснении украинских сил на Курском и Белгородском направлениях.

«Это значит, что это «заноза» ему жизни не дает. Он не может уверенно рассказывать об успехах на фронте в Украине, когда идут бои на территории Российской Федерации. Поэтому бои ужесточаются на всех направлениях. К 9 мая Путину хотелось бы похвастаться чем-то, но вряд ли ему это удастся», — уверен Лакийчук.

Что касается военной составляющей, она вряд ли коррелируется с переговорами, которые ведут американцы с россиянами и, с другой стороны, с Европой и Украиной, считает эксперт.

«Потому что предмет переговоров в данном случае Россия продвигает более широкий, чем позиции, те или иные, на линии фронта. Москва требует политических уступок, точнее, политической капитуляции Украины. Но результат заведомо известен», — резюмировал гость эфира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com