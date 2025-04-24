В Беларусь не пропустили крупную партию яблок, апельсинов и томатов
- 24.04.2025, 16:32
Товар следовал из России.
Из Брянской области России запретили ввозить в Беларусь более 21 тонны яблок, апельсинов и томатов. Подробности рассказали в Россельхознадзоре.
Специалисты проверили несколько грузовых автомобилей и выяснили, что на 1,22 тонны апельсинов и томатов нет фитосанитарного сертификата.
На 20 тонн яблок сертификат нашелся, но он оказался поддельным.
В итоге фрукты и овощи запретили вывозить с территории России.