В Беларусь не пропустили крупную партию яблок, апельсинов и томатов 24.04.2025, 16:32

Товар следовал из России.

Из Брянской области России запретили ввозить в Беларусь более 21 тонны яблок, апельсинов и томатов. Подробности рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты проверили несколько грузовых автомобилей и выяснили, что на 1,22 тонны апельсинов и томатов нет фитосанитарного сертификата.

На 20 тонн яблок сертификат нашелся, но он оказался поддельным.

В итоге фрукты и овощи запретили вывозить с территории России.

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