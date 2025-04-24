Легендарный хоккеист жестко раскритиковал президента США 1 24.04.2025, 16:26

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Доминик Гашек

Доминик Гашек выразил свою поддержку украинскому народу.

В ночь на 24 апреля, Россия массированно атаковала Украину ракетами Калибр с Черного моря, баллистикой, крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС и Ту-160 и шахедами. В результате ударов больше всего пострадали люди, в частности, в Киеве.

В Твиттере чешский экс-хоккеист Доминик Гашек выразил свою поддержку украинскому народу и осудил террористические действия оккупантов. Также легенда хоккея назвал президента США Дональда Трампа «предателем демократического мира», пишет New Voice.

«Сегодня ночью Россия снова убила по меньшей мере 9 человек и ранила 63 в Украине. И в то же время президент США Дональд Трамп не способен осудить эти ужасные преступления. Он не способен сделать все, чтобы самый большой преступник нашего времени — Путин — предстал перед судом за свои страшные преступления. Он не способен договориться о выплате огромных тысяч миллиардов евро, которые Россия должна заплатить Украине за все то страшное, что она сделала со страной и ее народом. Зато Трамп критикует лидера Украины и демократического мира Владимира Зеленского, который защищает свое государство и не хочет отдавать его части, например Крым, преступникам. Президент США — это предатель демократического мира», — написал Гашек.

По обновленным данным по состоянию на 12:00, только в столице Украины погибли 8 человек, 77 пострадали. Более 40 раненых ночью госпитализировали, среди них было шестеро детей.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Гашек активно поддерживает Украину и призывает отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, в частности заморозить контракты представителей РФ с клубами НХЛ.

Также Доминик в 2023-м посетил Харьков, а в прошлом году был в столице Украины.

Известно, что Гашек долгое время играл в Национальной хоккейной лиге. В составе сборной Чехии голкипер по прозвищу Доминатор выиграл золото Олимпийских игр-1998.

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