Сборная Беларуси по футзалу примет участие в чемпионате Европы
- 24.04.2025, 16:44
Литва и Латвия были против.
Сборная Беларуси по футзалу «прошла квалификацию и примет участие в финальном турнире» чемпионата Европы, который должен пройти в Латвии и Литве с 20 января по 7 февраля 2026 года.
Об этом российскому информагентству ТАСС сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В УЕФА отметили, что «находятся в контакте» с футбольными федерациями Латвии и Литвы «по этому вопросу».
18 апреля сообщалось, что Литовская и Латвийская федерации футбола совместно с украинскими коллегами «активно занимаются ситуацией», связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу (мини-футболу).