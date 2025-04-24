Сборная Беларуси по футзалу примет участие в чемпионате Европы 24.04.2025, 16:44

Литва и Латвия были против.

Сборная Беларуси по футзалу «прошла квалификацию и примет участие в финальном турнире» чемпионата Европы, который должен пройти в Латвии и Литве с 20 января по 7 февраля 2026 года.

Об этом российскому информагентству ТАСС сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В УЕФА отметили, что «находятся в контакте» с футбольными федерациями Латвии и Литвы «по этому вопросу».

18 апреля сообщалось, что Литовская и Латвийская федерации футбола совместно с украинскими коллегами «активно занимаются ситуацией», связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу (мини-футболу).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com