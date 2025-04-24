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Сборная Беларуси по футзалу примет участие в чемпионате Европы

  • 24.04.2025, 16:44
Сборная Беларуси по футзалу примет участие в чемпионате Европы

Литва и Латвия были против.

Сборная Беларуси по футзалу «прошла квалификацию и примет участие в финальном турнире» чемпионата Европы, который должен пройти в Латвии и Литве с 20 января по 7 февраля 2026 года.

Об этом российскому информагентству ТАСС сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В УЕФА отметили, что «находятся в контакте» с футбольными федерациями Латвии и Литвы «по этому вопросу».

18 апреля сообщалось, что Литовская и Латвийская федерации футбола совместно с украинскими коллегами «активно занимаются ситуацией», связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу (мини-футболу).

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