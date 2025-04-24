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Зеленский передал президенту ЮАР список украинских детей, которых похитила Россия

  • 24.04.2025, 17:06
Зеленский передал президенту ЮАР список украинских детей, которых похитила Россия
Владимир Зеленский

В нем 400 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси список 400 украинских детей, которых похитила Россия с оккупированных территорий. Он надеется, что ЮАР поможет их вернуть.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР.

«Сегодня я передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которые сейчас против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина должна вернуть всех детей.

«Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент (ЮАР — ред.) поможет нам их вернуть», — добавил президент.

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