Зеленский передал президенту ЮАР список украинских детей, которых похитила Россия
- 24.04.2025, 17:06
В нем 400 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси список 400 украинских детей, которых похитила Россия с оккупированных территорий. Он надеется, что ЮАР поможет их вернуть.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР.
«Сегодня я передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которые сейчас против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей», — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина должна вернуть всех детей.
«Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент (ЮАР — ред.) поможет нам их вернуть», — добавил президент.