В Литве раскрыли схему обхода санкций для поставок в Беларусь и РФ

В Литве раскрыли схему обхода санкций для поставок в Беларусь и РФ3
- 24.04.2025, 17:16
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Изъяты крупные суммы денег, оружие и большое количество товаров.
В Вильнюсе прошли масштабные обыски на одном из местных предприятий, которое подозревается в обходе международных санкций. Литовская таможенная служба сообщила об изъятии значительного объема товаров, предположительно подпадающих под санкционные ограничения.
10 апреля литовские правоохранительные органы совместно с представителями Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) провели рейды в офисе компании, специализирующейся на транспортных, логистических и экспедиторских услугах, а также в домах ее руководства и ряда сотрудников.
По данным следствия, предприятие могло систематически нарушать санкционный режим, организуя поставки запрещенных товаров в Россию и Беларусь, в том числе через страны Центральной Азии. В ходе обысков конфискованы крупные суммы наличных, оружие и значительное количество товаров, предположительно предназначенных для незаконного экспорта. Для вывоза изъятого имущества потребовалось два грузовых автомобиля.
«Например, было найдено и изъято 100 тысяч евро наличными, а также, возможно, противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества (в настоящее время ожидается заключение специалиста по этим предметам)», — сообщила таможенная служба.
Начато расследование по факту нарушения международных санкций (ч. 1 ст. 123−1 УК Литвы).
Стоимость потенциально санкционного товара составляет около 1,5 млн евро.
Директор и владелец компании были задержаны и освобождены после допроса под подписку о невыезде. Аналогичные меры пресечения применены еще к трем сотрудникам компании.
Представители таможни утверждают, что раскрыли схему, которая позволила рассматриваемой компании обойти санкции, запрещающие экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь. Такие товары сначала вывозились в страны Центральной Азии (в основном в Кыргызстан), а затем оттуда — в Россию.
Эта компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это другим фирмам, отметили в таможне.