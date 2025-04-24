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Истребители НАТО перехватили возле Польши российский самолет-разведчик

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  • 24.04.2025, 17:26
  • 1,454
Истребители НАТО перехватили возле Польши российский самолет-разведчик

Шведские Jas 39 Gripen идентифицировали Ил-20 ВКС РФ.

Шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Jas 39 Gripen перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, пишет УНИАН.

Как сообщается в заявлении Вооруженных сил Швеции в микроблоге X, два Jas 39 Gripen завершили первую боевую миссию в рамках программы НАТО по усиленному реагированию на инциденты. Истребители взлетели с базы в Польше и визуально идентифицировали российский самолет-разведчик.

Воздушное командование Североатлантического Альянса сообщило, что миссия проходила в рамках усиленной программы НАТО по патрулированию воздушного пространства:

«Шведские самолеты сейчас развернуты в Мальборке вместе с Воздушными силами Великобритании, демонстрируя безупречную интеграцию, защищая целостность территории Альянса в режиме 24/7».

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