В Польше приняли важный закон: что изменится для белорусов 24.04.2025, 17:33

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Вводятся ограничения для иностранных студентов.

23 апреля Сенат Польши принял новый закон «Об изменении некоторых законов с целью устранения нарушений в визовой системе Республики Польша», который вводит новые ограничения для иностранных студентов. «Белсат» и юрист по иммиграционному праву Дарья Гришанович рассказывают, что изменится для белорусов в Польше с его введением.

Ввели ограничение на количество иностранцев в вузе

Количество иностранных студентов, обучающихся в вузе в течение учебного года, не сможет превышать 50% от общего числа студентов этого вуза. Если в нем уже более 50% иностранных студентов, вуз не может принимать новых чужеземцев, пока процент студентов из-за границы не станет меньше 50%.

Невозможно будет получить рабочий ВНЖ во время учебы

Из списка иностранцев, которые имеют право на ВНЖ по работе, исключили:

обладателей студенческих виз;

обладателей виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения;

иностранцев с ВНЖ других стран Шенгенского соглашения.

Это означает, что миновать этап получения студенческого ВНЖ теперь не получится у большинства студентов. Проблема в том что студенческий ВНЖ (первый) выдается на срок до 15 месяцев, а для дальнейшего получения ПМЖ засчитывается только половина этого срока. Ранее это правило основная часть студентов обходила: студент во время учебы устраивался на работу, а потом получал рабочий ВНЖ, весь период действия которого учитывалось после при получении ПМЖ.

,По новому закону обладатели студенческих виз все еще могут рассчитывать на подачу заявления на Голубую карту ЕС (Blue card). Но сложно представить студента, который будет соответствовать всем критериям для получения Blue card (контракт по работе минимум на год и зарплата не менее 12 300 злотых в месяц).

Полицеальная школа не подтвердит знание польского языка, а потребует его для поступления

До сих пор одним из популярных способов подтверждение знания польского языка при подаче на гражданство и на карту резидента ЕС было окончание полицеальной школы (среднее специальное учебное заведение, аналог колледжа или техникума). Но новый закон это право отменяет: свидетельство об окончании полицеальной школы больше не будет подтверждать знание польского языка на уровне В2 при подаче на гражданство Польши и карту резидента ЕС, как это было ранее. Теперь подтвердить знание языка придется специальным госэкзаменом либо окончить польский ВУЗ или школу.

Исключение предусмотрено только для тех, кто закончит полицеальную школу до 30 июня 2025 года, и подаст заявление на гражданство до 30 июня 2026 года.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года для поступления в полицеальную школу у иностранца потребуют знание языка на уровне не ниже В1. Ранее такого правила не было.

Впрочем, одно преимущество полицеальной школы остается без изменений: ее окончание дает свободный доступ к рынку труда – выпускнику не нужно будет получать отдельное разрешения на работу в Польше.

Теперь спикер Сейма передаст этот закон на подпись президенту. Если тот его подпишет до 16 мая, то изменения вступят в силу с 1 июня. Если подпишет позже, то не ранее 1 июля.

Напомним, ранее «Белсат» интересовался в Консульском департаменте МИД Польши, много ли было случаев, когда иностранцы после окончания полицеальной школы не знали польского языка на уровне B1.

«Это изменение является результатом комментариев, представленных в рамках межминистерских соглашений по запросу министра образования, который указал, что полицеальная школа – это средняя школа, в которой только проводятся занятия в сфере профессионального образования, но общего образования, в том числе изучения польского языка, не предусмотрено. Принимая во внимание, что иностранцы (со средним образованием), не владеющие польским языком, могут быть приняты в полицеальную школу и что обучение в школе такого типа длится от 1 года до 2,5 лет в зависимости от профессии, этого недостаточно для того, чтобы свидетельство об окончании полицеальной школы подтверждало знание польского языка», – ответили в Консульском департаменте МИД.

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