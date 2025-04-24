Украинская разведка раскрыла три главных страха Кремля

Украинская разведка раскрыла три главных страха Кремля1
- 24.04.2025, 17:42
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Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.
В России существуют три главных страха, которые Кремль считает наибольшими угрозами для себя. Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.
Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его заявление на Kyiv StratCom Forum.
Скибицкий подчеркнул, что Россия подходит прагматично к своим планам.
«Те возможные военные конфликты, которые она для себя видит в сценариях развития событий - они, согласно их же документам, возможны на границах РФ. Российское руководство боится нескольких факторов — это то, что они считают для себя вызовами и угрозами», - подчеркнул заместитель начальника ГУР.
Он выделил три основных страха России. Первое, по словам Скибицкого, это дестабилизация режима и смена власти. Второе — дестабилизация внутри самой России, ведь, как отметил заместитель начальника ГУР, это большая территория и многонациональная страна.
«Третий вызов — не допустить раскола или развала РФ, то есть сохранить ее такой, какой она есть. И эти угрозы они считают внешними и в информационном, и в военном аспекте. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку они видят это реальной угрозой для своей территориальной целостности», - пояснил Скибицкий.
В то же время он отметил, что Главное управление разведки безусловно знает и учитывает эту информацию.