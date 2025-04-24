Украинская разведка раскрыла три главных страха Кремля 1 24.04.2025, 17:42

2,736

Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.

В России существуют три главных страха, которые Кремль считает наибольшими угрозами для себя. Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его заявление на Kyiv StratCom Forum.

Скибицкий подчеркнул, что Россия подходит прагматично к своим планам.

«Те возможные военные конфликты, которые она для себя видит в сценариях развития событий - они, согласно их же документам, возможны на границах РФ. Российское руководство боится нескольких факторов — это то, что они считают для себя вызовами и угрозами», - подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Он выделил три основных страха России. Первое, по словам Скибицкого, это дестабилизация режима и смена власти. Второе — дестабилизация внутри самой России, ведь, как отметил заместитель начальника ГУР, это большая территория и многонациональная страна.

«Третий вызов — не допустить раскола или развала РФ, то есть сохранить ее такой, какой она есть. И эти угрозы они считают внешними и в информационном, и в военном аспекте. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку они видят это реальной угрозой для своей территориальной целостности», - пояснил Скибицкий.

В то же время он отметил, что Главное управление разведки безусловно знает и учитывает эту информацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com