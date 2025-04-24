Соболенко купила машину, за которой гонялась пять лет

Соболенко купила машину, за которой гонялась пять лет7
- 24.04.2025, 18:05
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Белорусская теннисистка так устала проигрывать финалы в Штутгарте, что пошла на отчаянный шаг.
Первая ракетка мира Арина Соболенко наконец исполнила свою мечту, к которой шла пять последних лет.
Дело в том, что белорусская теннисистка все никак не может покорить турнир WTA 500 в Штутгарте, победительница которого получает в подарок спорткар Porsche Macan Turbo.
После очередного поражения в финале наша соотечественница решила не оставаться без приза и самостоятельно приобрела спорткар.
Победительница традиционно получает авто фиксированной модели. Соболенко же заявила, что сделала собственный выбор и заказала себе фиолетовый Porsche 911 GT3 RS.
Она подчеркнула, что устала терпеть неудачи в финалах и решила компенсировать это «самой безумной машиной». Девушка добавила, что теперь будет быстро ездить по Майами.
Напомним, что в 2025 году белоруска уступила победу на юге Германии латвийской теннисистке Елене Остапенко. Матч завершился после двух сетов со счетом 4:6, 1:6.