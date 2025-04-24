«По цене курицы?» 3 24.04.2025, 18:23

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В Минске заметили непривычные цены на бананы.

В редакцию написала читательница «Онлайнера», которая нашла в магазине бананы по 8,39 рубля и посчитала, что это «практически по цене курицы».

Женщина говорит, что буквально через пару дней пошла в еще один магазин и там уже увидела цену 8,66 рубля (сейчас на сайте доставки уже цена 6,99 рубля).

— Видимо, где-то в памяти яблоки и бананы были самыми дешевыми фруктами. Теперь уже задумаешься, сколько надо взять, чтобы потом не выбрасывать.

Цены на бананы в доставках — от 6,99 до 7,25 рубля за килограмм. По данным Белстата, в марте средняя цена была 6,72 рубля.

Мы спросили у импортеров, что происходит с ценами на бананы. Они говорят, что ничего критичного на банановом рынке не происходит и, наоборот, фрукты скоро должны подешеветь.

— Все зависит от урожая и количества контейнеров, которые везем мы, а также Россия и Европа. Если в Россию привезут очень много бананов, то они дешевеют, если мало — дорожают.

— Может, что-то в логистике изменилось?

— На цены влияет много факторов, логистика не на первом месте. Бананы дальше будут дешеветь, цена закупки сейчас падает, — обнадежил один из импортеров.

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