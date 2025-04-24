FT: Генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к миру на условиях Путина
- 24.04.2025, 18:42
Визит Рютте в Вашингтон намечен на 24-25 апреля.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время запланированного визита в США призовет Вашингтон не принуждать Украину против ее воли к сделке по урегулированию войны с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Визит Рютте намечен на 24-25 апреля. Как сообщала пресс-служба альянса, у генсека запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем.
В основном поездка Рютте в Вашингтон будет направлена на подготовку к июньскому саммиту стран-членов НАТО. Однако, как пишет FT, генсек НАТО воспользуется встречами с ближайшим окружением президента США Дональда Трампа, чтобы заявить: «несправедливое мирное урегулирование, которое устроит Владимира Путина, усилит угрозу для Европы».
«Главная задача — заставить американцев понять, что поставлено на карту», — сказал один из собеседников FT. Рютте также планирует обсудить, как лучше всего координировать передачу «оборонного бремени» Европе от США.