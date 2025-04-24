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Белорус стал чемпионом Европы по боевому самбо

  • 24.04.2025, 18:55
Белорус стал чемпионом Европы по боевому самбо

В финале Эдуард Куцко разгромил россиянина Алексея Иванова — 8:0.

Белорусский самбист Эдуард Куцко стал чемпионом Европы в разделе боевого самбо. На турнире в Лимасоле (Кипр) он одержал победы над соперниками из Боснии, Сербии, Армении, а в финале разгромил россиянина Алексея Иванова — 8:0.

Это второе «золото» белорусов на турнире, которые выступают в нейтральном статусе.

Ранее чемпионкой Европы стала Мария Кондратьева.

Всего белорусы завоевали 10 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых.

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