Белорус стал чемпионом Европы по боевому самбо
- 24.04.2025, 18:55
В финале Эдуард Куцко разгромил россиянина Алексея Иванова — 8:0.
Белорусский самбист Эдуард Куцко стал чемпионом Европы в разделе боевого самбо. На турнире в Лимасоле (Кипр) он одержал победы над соперниками из Боснии, Сербии, Армении, а в финале разгромил россиянина Алексея Иванова — 8:0.
Это второе «золото» белорусов на турнире, которые выступают в нейтральном статусе.
Ранее чемпионкой Европы стала Мария Кондратьева.
Всего белорусы завоевали 10 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых.