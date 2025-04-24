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Сырский: ВСУ уничтожили почти 155 тысяч оккупантов с начала года

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  • 24.04.2025, 19:06
Сырский: ВСУ уничтожили почти 155 тысяч оккупантов с начала года

Главком ВСУ пообещал возмездие за каждое преступление россиян.

В 2025 году подразделения Сил обороны ликвидировали уже 154 530 российских оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«За каждое преступление — будет возмездие. Ежедневно украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530)», - рассказал Сырский.

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