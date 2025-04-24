Депутат бундестага: Задача «коалиции желающих» — защитить воздушное пространство Украины и ее границы с Беларусью 3 24.04.2025, 19:30

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Германия должна взять на себя ведущую роль в «коалиции желающих».

Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер настаивает на том, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в «коалиции желающих». По его мнению, эта коалиция должна обеспечить Украине защиту воздушного пространства.

Об этом он заявил 24 апреля в утренней программе телекомпании ARD, передает DW. Кизеветтер представляет Христианско-демократический союз (ХДС) в немецком парламенте с 2009 года и отвечает во фракции ХДС/ХСС за внешнеполитическую повестку.

По мнению Кизеветтера, Трамп уже фактически уступил Владимиру Путину и теперь хочет принести Украину в жертву. Политик полагает, что в такой ситуации перед Германией стоит важная задача — взять на себя ведущую в роль в европейской «коалиции желающих», которая должна обеспечить безопасность Украины и Европы в целом. Именно этого он ждет от лидера своей партии и вероятного будущего канцлера Фридриха Мерца.

Первоочередная задача этой международной коалиции — в том, чтобы защитить воздушное пространство запада Украины и ее границы с Беларусью. Это ослабило бы давление на ВСУ, считает Кизеветтер. В свою очередь, Германия могла бы уже сейчас начать обучение украинских военных управлению дальнобойными ракетами TAURUS, что стало бы важным сигналом о готовности к поставкам этого оружия в случае необходимости.

Ранее Мерц подтвердил, что готов отправить ВСУ TAURUS, что вызвало публичное недовольство со стороны его партнеров по формирующейся коалиции из Социал-демократической партии (СПДГ).

В интервью ARD Родерих Кизеветтер также предупредил: в случае поражения Украины война может только расшириться. «Если Украина распадется, нам угрожает массовое бегство оттуда», - заявил депутат и напомнил, что еще три года назад Путин дал понять, что хочет включить в сферу своего влияния также Молдову и страны Балтии. Речь, очевидно, о так называемых «гарантиях безопасности», которые Кремль потребовал незадолго до полномасштабного нападения на Украину: в них, в частности, было сказано, что войска НАТО должны быть выведены из всей Восточной Европы.

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