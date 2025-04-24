В Украине перейдут на европейский стандарт напряжения в электросети 24.04.2025, 20:07

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С 1 июля.

В Украине с 1 июля будет действовать новый стандарт напряжения в электросети: вместе 220 В он будет составлять 230 В, как в Европе. Соответствующее постановление выпустила Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одно из ключевых нововведений — установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)», — сказано в сообщении комиссии.

С 1 марта в Украине вступил в силу новый стандарт уровня напряжения EN 50160:2023, гармонизированный с европейским EN 50160.

В комиссии указали, что стабильность напряжения позволит снизить риски поломки электроприборов, чувствительных к скачкам, уменьшит потребность в средствах защиты, например стабилизаторах, а также повысит энергоэффективность.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна работает над построением децентрализованной энергосистемы — то есть такой, где сети могут работать как автономно, так и в составе объединенной энергосистемы.

По его словам, в Украине утверждены паспорта энергетической устойчивости регионов, что позволяет каждой области понимать, какая ей нужна генерация и где расположены площадки для подключения новых объектов, которые в том числе включают возобновляемые источники энергии.

Галущенко добавил, что такой подход позволяет обеспечить безопасность поставок на фоне атак РФ.

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