Правительство РФ начало готовиться к кризису сырьевых доходов бюджета 1 24.04.2025, 20:10

Бюджет РФ столкнулся с двузначным падением сырьевых доходов.

Потратив более 20 триллионов российских рублей на войну и «проев» две трети резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ), российские власти готовятся перейти в режим экономии бюджета, который столкнулся с двузначным падением сырьевых доходов, передает The Moscow Times.

Минфину «нужно быть готовым к изменению ситуации, проработать самые разные сценарии» и «особое внимание уделить профилактике бюджетных рисков», связанных с угрозой дестабилизации мировой экономики, заявил на коллегии ведомства в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Главный из этих рисков — сокращение экспортных доходов экономики из-за торговых войн, уточнил на той же коллегии министр финансов Антон Силуанов. По его словам, бюджетное правило, по которому наполняется и тратится ФНБ, придется подготовить на случай «стрессового сценария» на рынке нефти, где цены на российский сорт Urals уже месяц держатся ниже $60, а на короткое время падали $50.

«Надо приводить расходы в соответствие с новыми реалиями, — сказал Силуанов. — Придётся где‑то быть скромнее в наших желаниях».

Из-за дешевеющей нефти, по которой ударили пошлины Трампа и увеличение добычи ОПЕК+, бюджет уже недосчитался 17% нефтегазовых доходов в феврале и марте. В апреле, по расчетам Reuters, спад ускорился до 22% год к году, а Минфин впервые за 16 месяцев начал ежедневно продавать валюту из ФНБ, чтобы закрыть недостачу.

Средняя цена Urals в марте опустилась до $59 при заложенных в бюджет $69,7. А по итогам года составит лишь $56, то есть в апреле–декабре — упадет до $53, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития. По расчетам МЭР, это лишит экономику $35 млрд экспортных доходов, годовой объем которых обновит 8-летний минимум — до $410,6 млрд.

При нефти ниже $60 Минфин должен продавать валюту из ФНБ, чтобы покрыть нехватку сырьевой ренты в бюджете, но свободных денег в фонде так мало, как не было никогда с момента создания в 2008 году: около $40 млрд. Правительство может опустить «планку отсечения» бюджетного правила, которая используется для операций с ФНБ, до $50, рассказали знакомые с ситуацией источники РБК.

Это может означать необходимость снизить расходы бюджета на 1,5-1,6 трлн рублей, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Впрочем, любое решение об ограничении бюджетных расходов будет болезненным для бюджетополучателей, а принять его будет нелегко, поскольку «геополитические приоритеты по-прежнему играют главенствующую роль», указывает она.

С нефтью по $50 бюджет недосчитается каждого третьего рубля запланированных нефтегазовых сборов — 3,1 трлн рублей из 10,9 трлн, оценивает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. И если нефтяные котировки не стабилизируются, правительству придется «пересмотреть существенный объем расходов», предупреждает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center.

Спасти бюджет могла бы девальвация рубля — до 110-120 рублей за доллар, считает Третьяков. Но это разгонит инфляцию, которая продолжает держаться выше 10%, несмотря на рекордную за два десятилетия ключевую ставку ЦБ РФ.

Снижение цен на нефть ударит по доходам бюджета и нефтяным компаниям, но вряд ли повлияет на военную экономику, считает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Контракты для ВПК на текущий год, по всей видимости, уже в значительной степени оплачены — за счет гигантских расходов первого квартала, указывает он. Оборонные статьи будут последними в очереди не секвестр, согласна Прокопенко.

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