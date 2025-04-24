Албания приостановила безвиз для белорусов 24.04.2025, 20:15

Решение вступило в силу немедленно.

Совет министров Албании 24 апреля одобрил приостановление действия соглашения с правительством Беларуси о взаимной отмене визовых требований, сообщило «Зеркало» со ссылкой на информагентство ATA.

Уточняется, что данное решение было принято в поддержку закона «О международных договорах в Республике Албания» с внесенными в него поправками по предложению министра Европы и иностранных дел.

Решение вступило в силу немедленно.

Напомним, в мае 2024-го албанское правительство отменило безвизовый въезд по белорусским дипломатическим и служебным паспортам.

Безвизовое соглашение Беларусь и Албания подписали 27 декабря 2019 года. Было предусмотрено, что по обычным паспортам белорусы могут находиться в стране не более 30 дней с даты въезда.

Для граждан России Албания отменила безвизовый режим с 20 апреля 2023 года.

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