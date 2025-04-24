Албания приостановила безвиз для белорусов
- 24.04.2025, 20:15
Решение вступило в силу немедленно.
Совет министров Албании 24 апреля одобрил приостановление действия соглашения с правительством Беларуси о взаимной отмене визовых требований, сообщило «Зеркало» со ссылкой на информагентство ATA.
Уточняется, что данное решение было принято в поддержку закона «О международных договорах в Республике Албания» с внесенными в него поправками по предложению министра Европы и иностранных дел.
Решение вступило в силу немедленно.
Напомним, в мае 2024-го албанское правительство отменило безвизовый въезд по белорусским дипломатическим и служебным паспортам.
Безвизовое соглашение Беларусь и Албания подписали 27 декабря 2019 года. Было предусмотрено, что по обычным паспортам белорусы могут находиться в стране не более 30 дней с даты въезда.
Для граждан России Албания отменила безвизовый режим с 20 апреля 2023 года.