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ВСУ уничтожили семь БМП, два БТР, танк и 89 пехотинцев на одном из направлений

  • 24.04.2025, 20:18
ВСУ уничтожили семь БМП, два БТР, танк и 89 пехотинцев на одном из направлений

Украинские воины остановили штурм оккупантов.

21 апреля российские оккупанты совершили штурм с использованием бронированной и автомобильной техники позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, но получили достойный отпор. Часть техники подорвалась на минах, остальную добили FPV.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады.

Вследствие неудачного штурма враг потерял 89 оккупантов, 7 БМП, 2 БТР 1 танк, 10 единиц автомобильного транспорта.

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