ВСУ уничтожили семь БМП, два БТР, танк и 89 пехотинцев на одном из направлений
- 24.04.2025, 20:18
Украинские воины остановили штурм оккупантов.
21 апреля российские оккупанты совершили штурм с использованием бронированной и автомобильной техники позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, но получили достойный отпор. Часть техники подорвалась на минах, остальную добили FPV.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады.
Вследствие неудачного штурма враг потерял 89 оккупантов, 7 БМП, 2 БТР 1 танк, 10 единиц автомобильного транспорта.