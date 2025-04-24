Алексей Протас отправится вместе с «Вашингтоном» в Монреаль 24.04.2025, 20:24

Возвращение в строй не за горами.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас отправится вместе с командой в Монреаль. Об этом заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери, передает belarushockey.com.

Сегодня утром Протас-старший работал с тренером по развитию Кенни МакКадденом. Уроженец Витебска близок к возвращению в строй после травмы ноги.

Напомним, что «Вашингтон» в первом раунде плей-офф выиграл у «Монреаля» обе домашние игры. Третий матч в серии пройдет в Монреале 26 апреля в 02:00 по минскому времени.

24-летний Протас до сих пор восстанавливается после пореза на левой ноге, который он получил в матче против «Чикаго Блэкхокс» 4 апреля.

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