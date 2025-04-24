Алексей Протас отправится вместе с «Вашингтоном» в Монреаль
- 24.04.2025, 20:24
Возвращение в строй не за горами.
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас отправится вместе с командой в Монреаль. Об этом заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери, передает belarushockey.com.
Сегодня утром Протас-старший работал с тренером по развитию Кенни МакКадденом. Уроженец Витебска близок к возвращению в строй после травмы ноги.
Напомним, что «Вашингтон» в первом раунде плей-офф выиграл у «Монреаля» обе домашние игры. Третий матч в серии пройдет в Монреале 26 апреля в 02:00 по минскому времени.
24-летний Протас до сих пор восстанавливается после пореза на левой ноге, который он получил в матче против «Чикаго Блэкхокс» 4 апреля.