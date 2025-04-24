Нацбанк создает для белорусов новую систему мгновенных платежей 3 24.04.2025, 20:52

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Запуск рабочего инструмента планируют провести до конца 2025 года.

В Беларуси создают новую технологию, которая значительно упростит жизнь бизнесу и покупателю.

Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров.

По его словам, внедрение ИИ в банковские процессы значительно их упрощает, что позволяет выделить ресурсы на более важные и сложные проекты. Одним из них, который планируют запустить к концу 2025 года, станет система мгновенных платежей по QR-коду.

Похожая технология уже применяется в некоторых магазинах страны. Однако новая система позволит продавцам в режиме реального времени отслеживать платежи, а клиентам, вне зависимости от того, с каким приложением они работают, учитывать покупки с использованием QR-кодов.

Таким образом, надобность в платежных картах и наличных деньгах просто отпадет. Кроме того, новая система, по словам Егорова, позволит отойти от использования зарубежных программ.

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