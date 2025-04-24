ГАИ объявила «массированную отработку» на Минщине 24.04.2025, 21:15

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Какую из трасс возьмут «под контроль»?

Госавтоинспекция Минской области объявила «массированную отработку» одной из трасс региона. Планируется, что на протяжении трех дней, с 25 по 27 апреля, инспекторы возьмут «под контроль» автодорогу Р-53 «Слобода — Новосады». При этом особое внимание пообещали уделить ряду распространённых нарушений.

Инспектор ГАИ

Так, речь идёт о:

вождении в пьяном виде,

управлении без прав,

нарушениях правил перевозки пассажиров.

Кроме того, в ГАИ добавили: в поле зрения попадут не только водители авто, но и двухколёсных, а также маршрутных транспортных средств. «Нести службу" стражи дорог пообещали в тех местах, что характеризуются «наибольшей вероятностью совершения правонарушений и автоаварий».

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