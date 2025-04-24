ГАИ объявила «массированную отработку» на Минщине
- 24.04.2025, 21:15
- 1,732
Какую из трасс возьмут «под контроль»?
Госавтоинспекция Минской области объявила «массированную отработку» одной из трасс региона. Планируется, что на протяжении трех дней, с 25 по 27 апреля, инспекторы возьмут «под контроль» автодорогу Р-53 «Слобода — Новосады». При этом особое внимание пообещали уделить ряду распространённых нарушений.
Инспектор ГАИ
Так, речь идёт о:
вождении в пьяном виде,
управлении без прав,
нарушениях правил перевозки пассажиров.
Кроме того, в ГАИ добавили: в поле зрения попадут не только водители авто, но и двухколёсных, а также маршрутных транспортных средств. «Нести службу" стражи дорог пообещали в тех местах, что характеризуются «наибольшей вероятностью совершения правонарушений и автоаварий».