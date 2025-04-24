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Трамп: У меня есть дедлайн по соглашению Украины и России

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  • 24.04.2025, 21:21
  • 5,056
Трамп: У меня есть дедлайн по соглашению Украины и России

Президент США заявил, что после дедлайна «будет другое отношение».

Президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Конкретные сроки он не назвал. Трансляцию заседания, где президент сделал это заявление, вел Forbes на YouTube.

«У меня есть свой собственный дедлайн. Мы хотим, чтобы это было быстро. <...> [Когда он выйдет] будет совершенно другое отношение», — предупредил Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы стороны сели за стол переговоров. Трамп отметил, что верит в хорошие шансы заключения договоренностей.

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