УЕФА может внести серьезные изменения в правила Лиги чемпионов

УЕФА может внести серьезные изменения в правила Лиги чемпионов1
- 24.04.2025, 21:27
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Изменения могут вступить в силу уже в следующем сезоне.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить ряд правил в формате проведения Лиги чемпионов на сезон-2025/26.
Об этом сообщает Bild.
По информации источника, есть как минимум три пункта, которые могут обновить перед следующим розыгрышем турнира.
Рассматривается отмена овертайма. В таком случае при ничейном счете в основное время команды будут сразу проводить серию пенальти. Этот шаг снизит нагрузку на команды на фоне плотного календаря.
Вторым новым правилом может стать преимущество проведения ответного матча на своем поле в плей-офф для команд, которые заняли высокие места в единой лиге.
Примером несправедливости стал «Арсенал», который в этом сезоне вошел в топ-8 команд на этапе лиги, но лондонцам выпало играть первые матчи против «Реала» и ПСЖ на своем поле в плей-офф.
Также УЕФА может запретить встречи команд из одной страны в основном раунде. Такие игры не привлекают болельщиков, поэтому клубы из одной страны могут снова не пересекаться до четвертьфинала, как это было раньше.
Напомним, в полуфинале ЛЧ-2024/25 ПСЖ встретится с «Арсеналом», а вторую пару сформировали «Барселона» и «Интер». Это первый розыгрыш турнира после реформы, когда вместо группового этапа клубы соревновались в единой турнирной таблице.