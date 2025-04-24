Оборонная программа ЕС включает инструмент поддержки Украины 24.04.2025, 21:47

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Два комитета Европарламента — по вопросам промышленности, исследований и энергетики, а также по вопросам безопасности и обороны — определили свою законодательную позицию по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP). Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила пресс-служба ЕП. Предполагается, что новая программа будет направлена прежде всего на улучшение поставок оружия, увеличение производственных мощностей и сокращение сроков производства продукции оборонной промышленности ЕС.

В Брюсселе также ожидают, что с помощью EDIP удастся реализовать на рынке вооружений принцип «покупай европейское» — поскольку программа будет финансировать только ту продукцию, которая на 70% состоит из компонентов, производимых в ЕС и ассоциированных странах. А если фонды в рамках этой программы захотят получать общие европейские оборонные проекты, то для этого в их состав должны входить по меньшей мере шесть государств — членов ЕС или четыре страны, непосредственно сталкивающиеся с высоким риском военных угроз. Евродепутаты выступают за то, чтобы в таких проектах могла принимать участие и Украина, передает DW.

Военная поддержка Киева

В рамках регламента EDIP депутаты Европарламента одобрили инструмент поддержки Украины, который будет способствовать модернизации оборонной промышленности страны. По мнению евродепутатов, эта финансовая поддержка ЕС будет способствовать прямым инвестициям в оборонную промышленность Украины, а также увеличит объемы закупок Евросоюзом оружия, производимого в Украине и предназначенного в том числе и для нее самой.

По словам докладчика комитета по безопасности и обороны, французского евродепутата от группы социалистов Рафаэля Глюксманна, Европарламент «за рекордно короткое время сформировал широкое большинство в поддержку укрепления оборонно-промышленной базы Европы». «Столкнувшись с угрозами со стороны России, мы должны действовать с единством, амбициями и решимостью. Инвестировать вместе, вместе развивать важные военные возможности и согласовывать наши усилия по затратам на уровне ЕС — это единственный путь вперед. Пора положить конец нашей зависимости от внешних игроков», - заявил Глюксманн.

Официальное предложение о создании и регламенте Европейской программы оборонной промышленности Еврокомиссия сделала в марте прошлого года, заложив в бюджет программы 1,5 млрд евро. Этот документ прописывает механизм реализации Совместной оборонной стратегии ЕС и является законодательной инициативой, поэтому должен быть согласован Европарламентом и Европейским советом.

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