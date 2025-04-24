ЕС планирует полный отказ от импорта ископаемого топлива из России 24.04.2025, 22:02

Дорожная карта будет представлена в ближайшие две недели.

В ближайшие две недели Европейская комиссия представит дорожную карту поэтапного отказа от импорта из России всех видов ископаемого топлива.

Как пишет Reuters, об этом на энергетическом форуме в Лондоне, организованном правительством Великобритании и Международным энергетическим агентством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС обязался прекратить импорт российских энергоносителей к 2027 году в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году.

Фон дер Ляйен отметила, что доля российского газа в импорте ЕС уже снизилась с около 45% в 2021 году до 18% в настоящее время, однако подчеркнула, что «предстоит сделать еще многое». Недостающие объемы удалось частично компенсировать за счёт увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и роста импорта газа из Норвегии.

«Эти энергетические партнёрства, включая поставки СПГ из США, по-прежнему имеют стратегическое значение для Европейского Союза», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в расширении экспорта американского газа в Европу. В ЕС считают это возможным рычагом в переговорах по торговым тарифам.

По информации Reuters, в рамках подготовки плана Еврокомиссия рассматривает различные юридические механизмы. Среди них — запрет для европейских компаний на заключение новых контрактов с российскими поставщиками газа, а также предоставление правовых оснований для расторжения действующих соглашений без штрафных последствий.

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