Лучший белорусский хоккеист назвал спортсменку, которая вдохновляла его в детстве 24.04.2025, 22:15

Алексей Протас признался, что в детстве старался не пропускать трансляции с ее участием.

Алексей Протас из «Вашингтон Кэпиталз» признался, что в детстве старался не пропускать биатлонные трансляции.

24-летний хоккеист стал рекордсменом среди белорусов за всю историю по очкам в НХЛ в течение одного сезона. Уроженец Витебска заработал 66 (30+36) результативных баллов, а, когда был маленьким, пристально следил за Дарьей Домрачевой — четырехкратной олимпийской чемпионкой, позже получившей звание Героя Беларуси.

«С детства, помню, следил за Дарьей Домрачевой. Смотря эстафеты, понимал, насколько это великий спортсмен. Даже если наши не были претендентами на медали, все равно понимал, что она на последнем этапе. И было спокойствие. Все знали, что она выйдет — и что-то будет. И она делала то, что от нее ждали. За биатлонисток тогда болела вся страна. А сейчас возьмем теннис: посмотрите, как выступает Арина Соболенко. Это гордость страны, первая ракетка мира», — сказал Протас в интервью «Черкас Атлант».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com