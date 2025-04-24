Зеленский назвал сумму, которую Украина получила от США
- 24.04.2025, 23:19
- 1,178
Большая часть помощи была в виде оружия.
Украина получила от США оружие и помощь на 105 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, сообщает «Интерфакс-Украина» в четверг, 24 апреля.
«Моя страна четко документирует, сколько было предоставлено помощи. Чтобы вы знали, мы получили 105 миллиардов долларов США, большая часть из них или денег была в виде оружия», - сказал глава государства.
Президент Украины подчеркнул, что денежная помощь тратилась на оружие. «Они использовались на поле боя», - добавил Зеленский.
Украинский лидер также опроверг информацию СМИ о том, что часть оружия была отправлена «куда-то за границу».