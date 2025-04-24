Зеленский назвал сумму, которую Украина получила от США 24.04.2025, 23:19

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Большая часть помощи была в виде оружия.

Украина получила от США оружие и помощь на 105 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, сообщает «Интерфакс-Украина» в четверг, 24 апреля.

«Моя страна четко документирует, сколько было предоставлено помощи. Чтобы вы знали, мы получили 105 миллиардов долларов США, большая часть из них или денег была в виде оружия», - сказал глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что денежная помощь тратилась на оружие. «Они использовались на поле боя», - добавил Зеленский.

Украинский лидер также опроверг информацию СМИ о том, что часть оружия была отправлена «куда-то за границу».

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