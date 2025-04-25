Зеленский: Украинская армия имеет вдвое меньше погибших в бою, чем российская 25.04.2025, 1:14

В Украине на десять раненых один убитый, тогда как в России на десять раненых — пять убитых.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 апреля, заявил, что доля погибших в боях в украинской армии ниже российской. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

По словам Зеленского, в Украине на десять раненых один убитый, тогда как в России на десять раненых — пять убитых.

«Я не сравниваю российскую армию с украинской, но посмотрите на долю раненых в бою и убитых в бою… Если у нас один к десяти, то есть один убитый, то у нас десять раненых в бою. Теперь, в случае россиян, на десять потерь будет пять раненых, пять убитых, или шесть на четыре», — сказал украинский президент.

Как добавил президент, в украинских силах другой лучший уровень медицинской поддержки.

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