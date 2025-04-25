Азаренко спустя почти год вернулась к парным выступлениям 25.04.2025, 3:58

Белоруска скооперировалась с Эшлин Крюгер из США.

Вторая ракетка Беларуси в женском одиночном разряде не стала покидать Мадрид после вылета в первом раунде.

Виктория Азаренко потерпела поражение от Ольги Данилович из Сербии, из-за чего в новой редакции рейтинга окажется за пределами топ-50. Тем не менее белоруска решила воспользоваться случаем и попытать счастья в соревнованиях пар. Она скооперировалась с другим ветераном ВТА-тура — Эшлин Крюгер из США.

В итоге тандем из двух 35-летних теннисисток заработал пропуск во второй раунд мадридского турнира. Азаренко и Крюгер в двух сетах одолели Эйжу Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) - 6:4, 6:4.

Напомним, что предыдущий раз до этого Виктория увлекалась выступлениями в паре в июне 2024 года. Тогда ее напарницей была чешка Каролина Мухова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com