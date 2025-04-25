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Азаренко спустя почти год вернулась к парным выступлениям

  • 25.04.2025, 3:58
Азаренко спустя почти год вернулась к парным выступлениям

Белоруска скооперировалась с Эшлин Крюгер из США.

Вторая ракетка Беларуси в женском одиночном разряде не стала покидать Мадрид после вылета в первом раунде.

Виктория Азаренко потерпела поражение от Ольги Данилович из Сербии, из-за чего в новой редакции рейтинга окажется за пределами топ-50. Тем не менее белоруска решила воспользоваться случаем и попытать счастья в соревнованиях пар. Она скооперировалась с другим ветераном ВТА-тура — Эшлин Крюгер из США.

В итоге тандем из двух 35-летних теннисисток заработал пропуск во второй раунд мадридского турнира. Азаренко и Крюгер в двух сетах одолели Эйжу Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) - 6:4, 6:4.

Напомним, что предыдущий раз до этого Виктория увлекалась выступлениями в паре в июне 2024 года. Тогда ее напарницей была чешка Каролина Мухова.

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