Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию 25.04.2025, 5:01

Президент США отметил, что тему санкций против РФ он хотел бы обсудить через неделю.

США оказывают большое давление на РФ для достижения мира в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере брифинга в Овальном кабинете 24 апреля, его транслировал Fox Business.

«Вы не представляете, как я давлю на Россию. Мы оказываем очень большое давление на Россию», – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что тему санкций против РФ он хотел бы обсудить через неделю.

Трамп рассказал, что среди уступок, на которые должна пойти Россия, – остановка войны и отказ от захвата всей Украины.

Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что хочет скорого завершения войны. Следующие несколько дней, по его словам, будут очень важными.

«Мы добились значительного прогресса. Увидим, что произойдет», – сказал Трамп.

Также американский президент напомнил, что ему не понравилась прошлая ночь, во время которой россияне массированно атаковали Украину, в том числе Киев, ударными дронами и ракетами разных типов.

«Я был ею недоволен. Мы, собственно, вели мирные переговоры, а тут были выпущены ракеты», – рассказал Трамп.

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