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Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию

  • 25.04.2025, 5:01
Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию

Президент США отметил, что тему санкций против РФ он хотел бы обсудить через неделю.

США оказывают большое давление на РФ для достижения мира в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере брифинга в Овальном кабинете 24 апреля, его транслировал Fox Business.

«Вы не представляете, как я давлю на Россию. Мы оказываем очень большое давление на Россию», – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что тему санкций против РФ он хотел бы обсудить через неделю.

Трамп рассказал, что среди уступок, на которые должна пойти Россия, – остановка войны и отказ от захвата всей Украины.

Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что хочет скорого завершения войны. Следующие несколько дней, по его словам, будут очень важными.

«Мы добились значительного прогресса. Увидим, что произойдет», – сказал Трамп.

Также американский президент напомнил, что ему не понравилась прошлая ночь, во время которой россияне массированно атаковали Украину, в том числе Киев, ударными дронами и ракетами разных типов.

«Я был ею недоволен. Мы, собственно, вели мирные переговоры, а тут были выпущены ракеты», – рассказал Трамп.

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