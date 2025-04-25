Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию
- 25.04.2025, 5:01
Президент США отметил, что тему санкций против РФ он хотел бы обсудить через неделю.
США оказывают большое давление на РФ для достижения мира в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере брифинга в Овальном кабинете 24 апреля, его транслировал Fox Business.
«Вы не представляете, как я давлю на Россию. Мы оказываем очень большое давление на Россию», – подчеркнул Трамп.
Он отметил, что тему санкций против РФ он хотел бы обсудить через неделю.
Трамп рассказал, что среди уступок, на которые должна пойти Россия, – остановка войны и отказ от захвата всей Украины.
Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что хочет скорого завершения войны. Следующие несколько дней, по его словам, будут очень важными.
«Мы добились значительного прогресса. Увидим, что произойдет», – сказал Трамп.
Также американский президент напомнил, что ему не понравилась прошлая ночь, во время которой россияне массированно атаковали Украину, в том числе Киев, ударными дронами и ракетами разных типов.
«Я был ею недоволен. Мы, собственно, вели мирные переговоры, а тут были выпущены ракеты», – рассказал Трамп.