Премьер Британии: Есть несколько условий для прекращения огня в Украине 1 25.04.2025, 8:05

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Кир Стармер

Фото: Getty Images

Это может произойти уже к лету.

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету.

Об этом сообщает The Telegraph.

Помимо своей надежды, британский премьер повторил призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для наблюдения за миром. Он также подчеркнул, что прекращение огня в Украине должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

«Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова», - сказал Стармер.

Кроме того, он настаивает на том, что Украине необходимо предоставить возможность определять условия любого мирного соглашения с РФ, и потребовал от Москвы согласиться на «безоговорочное прекращения огня».

«Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня», - заявил премьер Британии.

Также Кир Стармер отказался поддержать планы США официально признать Крым российским, о чем писали СМИ, как якобы одно из условий мирного соглашения.

«Это не мне решать. Это часть обсуждений», - сказал он.

Мирный контингент Британии в Украине

Как пишет The Telegraph, Кир Стармер продолжает настаивать на предоставлении гарантий безопасности США для «коалиции желающих», в рамках которой западные войска будут базироваться на территории Украины.

Хотя в четверг стало известно, что Великобритания смягчила свои планы и теперь намерена направить военных инструкторов вместо многотысячного боевого контингента. Причем по данным The Times, речь идет в целом о европейском контингенте наземных войск.

Таким образом, Запад меняет подход к военной помощи Украине и пытается привести к тому, что Москва переместит свои красные линии для достижения мирного соглашения.

При этом, внимание в обязательствах по безопасности Украины будет сосредоточено на восстановлении и перевооружении ВСУ, с защитой с воздуха и моря.

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