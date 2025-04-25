WSJ: Трамп наконец-то осознал главное препятствие для мирного соглашения по Украине 1 25.04.2025, 8:16

8,578

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

В последнее время президент США искренне удивлен.

После многомесячного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России.

Однако, как пишет The Wall Street Journal, он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

Как пишет издание, неспособность Трампа остановить боевые действия после обещания сделать это быстро привела к тому, что он становится все более разочарованным и, похоже, парализует его. Теперь вопрос в том, готов ли он надавить на Москву, чтобы она пошла на значительные уступки для заключения соглашения, так же, как он давил на Украину, - шаг, который поставит под угрозу его более масштабную цель сближения с Россией.

«Хотя Трамп и раньше критиковал Путина, такие случаи относительно редки, и помощники Трампа говорят, что в последнее время он искренне удивлен - и втайне раздражен - тем, что Путин не проявляет больше гибкости», - говорится в статье.

В то же время Трамп по-прежнему не проявляет особого аппетита к тому, чтобы перечить Путину. Его вера в то, что он сможет добиться мирного соглашения, похоже, основана на его восхищении российским президентом, - пишет WSJ.

Как отмечает издание, Трамп делает рискованную предпосылку о том, что Кремль действительно хочет мира. Как считает сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, это может быть связано с тем, что посланник Трампа Стивен Уиткофф, не имея опыта общения с русскими, может давать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир, и это может привести к тому, что Трамп почувствует себя обманутым:

«Опасения были связаны с тем, что Уиткофф передаст Трампу некое представление о позиции России, которое не совпадает с реальной позицией России».

При этом старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая отмечает, что Путин не проявляет особого желания подписывать мирное соглашение с Украиной в ближайшее время, хотя он может рассмотреть идею соглашения, чтобы задобрить Трампа. По ее словам, Кремль искренне опасается обидеть Трампа, но желание Путина победить в Украине перевешивает эти опасения.

«Россияне не видят причин для заключения сделки, пока они могут продолжать постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать все новые уступки от американцев. Почему они должны торопиться?», - отмечает Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com