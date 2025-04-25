Соболенко вызвала ажиотаж в Мадриде 1 25.04.2025, 8:28

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Сегодня первая ракетка мира стартует на грунтовом турнире, который дважды выигрывала.

Официальный аккаунт теннисного турнира в Мадриде опубликовал несколько фото, на которых белорусская теннисистка Арина Соболенко запечатлена во время автограф-сессии после одной из тренировок. Вокруг — сотни фанатов, желающих получить подпись белоруски и личное фото, пишет sport5.by.

Накануне первая ракетка мира призналась, как скрасила поражение в Штутгарте, в финальном поединке: сделала предзаказ на элитный автомобиль Porsche.

Согласно официальному сайту знаменитого автоконцерна, цена на модель Porsche 911 GT3 RS составляет 245 тысяч долларов. На столь серьёзную и экстравагантную покупку спортсменку подтолкнул очередной проигранный финал на грунтовом турнире в Штутгарте. Соболенко уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко (4:6, 1:6).

Напомним, первая ракетка мира принимает участие на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 25 апреля, Соболенко сыграет против российской теннисистки Анны Блинковой во втором круге соревнований. Еще две белорусские теннисистки Александра Саснович и Виктория Азаренко выбыли из турнира на ранней стадии.

Турнир категории WTA-1000 Mutua Madrid Open является первым грунтовым «тысячником» у женщин в сезоне. Соревнования в столице Испании проходят с 22 апреля по 3 мая.

В женском одиночном разряде принимают участие 96 теннисисток. Действующим победителем является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Арину Соболенко в трёхсетовом противостоянии — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

Призовой фонд турнира WTA-1000 в 2025 году составляет € 7 854 000.

Чемпионка турнира получит чек в размере € 985 030 и 1000 рейтинговых очков.

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