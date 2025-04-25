«Продавец и контролер-кассир отказались приступать к исполнению обязанностей» 2 25.04.2025, 8:46

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Что говорят о забастовке в Слуцке.

Утром 24 апреля появилась информация, что один из магазинов сети «Соседи» в Слуцке не открылся вовремя. «Минская правда» попыталась выяснить, что произошло.

Журналист «Минской правды» в тот же день сходил в магазин и убедился, что торговая точка работает. Однако на обращение к заведующему магазином прокомментировать было отказано. Корреспондент обратился за комментариями в головной офис сети.

«Филиал по адресу: Слуцк, ул. Борисовца, 28, 24 апреля начал свою работу в 6.59, что подтверждается, в том числе, камерой видеонаблюдения у входной двери объекта», — рассказал представитель сети.

Как пояснили в торговой организации, продавец и контролер-кассир отказались приступать в начале рабочей смены к исполнению трудовых обязанностей: они должны были выкладывать товар и рассчитывать покупателей.

По данному факту ведется разбирательство, устанавливаются обстоятельства, проводится внутренняя проверка.

Напомним, утром 24 апреля магазин «Соседи», расположенный на улице Борисовца в Слуцке, открылся на час позже. Как рассказало местное издание SlutskGorod, так работники торгового объекта выразили свое несогласие с низкими зарплатами.

Как пишет портал, после увеличения режима работы магазина до 2.00 задач у персонала «стало намного больше, сотрудники не раз обращались к руководству с просьбой поднять зарплаты». Однако их просьбы не услышали, поэтому они решили «достучаться до администрации сети» другим способом.

Около десяти человек, которые должны были 24 апреля выйти на смену, согласованно не открыли двери магазина. Примерно через час двери «Соседей» для покупателей все же открыли.

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