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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас восстановился после травмы

  • 25.04.2025, 8:59
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас восстановился после травмы

Белорус может сыграть против «Монреаля» в плей‑офф НХЛ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас может принять участие в ближайших матчах первого раунда плей‑офф НХЛ против «Монреаль Канадиенс», сообщает (sportbox https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/NHL/spbnews_NI2195889_Napadajushhij_Vashingtona_Protas_vosstanovilsa_posle_travmy_i_mozhet_sygrat_protiv_Monreala_v_plejoff_NKhL).

24‑летний белорус Протас получил травму нижней части тела 4 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). Он пропустил пропустил последние шесть игр регулярного сезона и первые две игры плей‑офф. В четверг Протас вернулся к тренировкам на льду и вылетел вместе с командой в Монреаль.

«Вашингтон» ведет 2:0 по матчам в серии до четырех побед. 25 и 27 апреля (26 и 28 по московскому времени) команды сыграют в Монреале.

В регулярном чемпионате‑2024/25 Протас был третьим снайпером «Вашингтона» (30 голов) и третьим бомбардиром (66 очков) столичной команды.

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