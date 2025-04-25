Атака РФ на Павлоград: пылает многоэтажка
- 25.04.2025, 9:33
- 1,656
Погибли люди, много пострадавших.
Российская армия атаковала дронами Павлоград 25 апреля. Три человека погибли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
«В Павлограде, по уточненным данным, двое погибших», - рассказал он.
По данным главы ОВА, шестеро пострадавших госпитализированы.
«Одна пациентка «тяжелая», остальные - в состоянии средней тяжести», - отметил Лысак.
Кроме того, еще двум людям медпомощь оказали на месте, среди них - 15-летняя девушка.
Также в городе возникли несколько возгораний, в частности, в многоэтажке.
В Павлограде трое жертв, среди которых ребенок
Уже в 8:30 стало известно, что в Павлограде возросло число погибших из-за дроновой атаки РФ.
«К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - отметил Лысак.