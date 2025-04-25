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Атака РФ на Павлоград: пылает многоэтажка

  • 25.04.2025, 9:33
  • 1,656
Атака РФ на Павлоград: пылает многоэтажка

Погибли люди, много пострадавших.

Российская армия атаковала дронами Павлоград 25 апреля. Три человека погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

«В Павлограде, по уточненным данным, двое погибших», - рассказал он.

По данным главы ОВА, шестеро пострадавших госпитализированы.

«Одна пациентка «тяжелая», остальные - в состоянии средней тяжести», - отметил Лысак.

Кроме того, еще двум людям медпомощь оказали на месте, среди них - 15-летняя девушка.

Также в городе возникли несколько возгораний, в частности, в многоэтажке.

В Павлограде трое жертв, среди которых ребенок

Уже в 8:30 стало известно, что в Павлограде возросло число погибших из-за дроновой атаки РФ.

«К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - отметил Лысак.

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