На выходные в Беларусь идут заморозки и снег
- 25.04.2025, 9:35
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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в ближайшие три дня.
В ближайшие дни в Беларуси ожидается заметное ухудшение погодных условий: синоптики предупреждают о заморозках, мокром снеге и сильном ветре.
В пятницу, 25 апреля, в стране установится переменная облачность. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди. Днем осадки возможны преимущественно на юге, где также прогнозируются грозы. Температура ночью от +3 до +8°С, на юге до +11°С. Днем от +10°С на северо-западе до +24°С на юго-востоке.
26 апреля в Беларусь придет холодная воздушная масса с севера Европы. Временами пройдут дожди, а днем местами возможен мокрый снег. Ожидаются порывистый ветер и заморозки до −4°С ночью. Днем температура воздуха не поднимется выше +13°С.
В воскресенье сохранится влияние холодного антициклона. Будет преимущественно сухо, но по северо-востоку возможны кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночные заморозки сохранятся по большей части страны. Днем температура составит до +14°С.