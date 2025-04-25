Трамп готовит большую оружейную сделку с Саудовской Аравией 25.04.2025, 9:45

В Reuters узнал детали.

Соединенные Штаты готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия на сумму более 100 миллиардов долларов.

Как пишет Reuters, ссылаясь на свои источники, об этом будет объявлено во время визита президента США Дональда Трампа в мае.

Источники отмечают, что Lockheed Martin, может поставлять ряд современных систем вооружения, включая транспортные самолеты C-130, а также будет поставлять ракеты и радары. Также в поставках будут участвовать RTX Corp (ранее Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Atomics.

При этом, как пишет Reuters, неизвестно, сколько из предлагаемых сделок будут новыми, поскольку многие из них находятся в разработке уже некоторое время. В частности, за последние 12 месяцев в центре внимания оказалась сделка на 20 миллиардов долларов по беспилотникам типа MQ-9B SeaGuardian компании General Atomics и другим самолетам.

Источники также сообщили, что сделка Lockheed по самолету F-35, которую, как сообщается, Саудовская Аравия добивалась годами, может быть обсуждена во время визита Трампа, хотя подписание маловероятно.

США уже давно поставляют Саудовской Аравии оружие. В 2017 году Трамп предложил королевству около 110 миллиардов долларов продаж. Однако по состоянию на 2018 год было инициировано продаж на сумму всего 14,5 млрд долларов, и Конгресс начал подвергать сомнению эти сделки в после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

В 2021 году при Байдене Конгресс ввел запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги и для оказания давления на королевство с целью свернуть войну в Йемене.

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Администрация Байдена начала смягчать свою позицию в отношении Саудовской Аравии в 2022 году после того, как вторжение России в Украину повлияло на мировые поставки нефти. Запрет на продажу наступательного оружия был снят в 2024 году, поскольку Вашингтон более тесно сотрудничал с Эр-Риядом после атаки ХАМАС 7 октября, чтобы разработать план для послевоенной Газы.

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