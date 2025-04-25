Назван популярный напиток, который бодрит лучше кофе 25.04.2025, 9:48

Что диетологи советуют пить по утрам.

Существует множество людей, которые не представляют свой день без нескольких чашек кофе, чтоб получить заряд бодрости.

Диетолог Кристин Драйер рассказала Eatingwell, чем можно заменить кофе и какой напиток бодрит с утра.

Чем заменить кофе - советы эксперта

По словам Драйер, черный чай не только даст необходимый кофеиновый заряд, но и обладает питательными качествами, которые способны повысить энергию и концентрацию.

Если говорить о том, какой напиток бодрит лучше всего, то черный чай будет стоять на вершине иерархии. Так, смесь English Breakfast содержит около 30-60 мг кофеина на чашку в 240 мл, тогда как Assam может содержать уже от 60 до 100 мг.

Кроме того, что чай является прекрасным вариантом, чем заменить кофе для бодрости, он еще и не вызывает нервозности благодаря аминокислоте L-теанина. Она смягчает резкий эффект кофеина.

L-теанин работает синергетически с кофеином, способствуя спокойной бдительности и улучшая концентрацию и когнитивные функции, - объяснила Драйер.

Как показывают исследования, кофеин в сочетании с L-теанином улучшает память, концентрацию и продолжительность внимания, потенциально снижая риск снижения когнитивных способностей.

Дополнительным плюсом является огромное количество антиоксидантов в чае. Они помогают бороться с воспалением в организме и защищают от хронических заболеваний сердца и диабета 2 типа.

В частности, черный чай содержит полифенолы, такие как теарубигин, и класс флавоноидов, известных как катехины. Помимо противовоспалительных эффектов, эти антиоксиданты благотворно влияют на здоровье клеток и способствуют профилактике заболеваний.

Диетолог советует заваривать черный чай в течение трех-пяти минут, чтобы полностью раскрыть его вкус, аромат и полезные свойства.

«Более длительное заваривание извлекает больше кофеина, но также может сделать чай более горьким», - отмечает она.

Этот метод также позволит получить более крепкий напиток.

Важно помнить, что черный чай может быть опасным для людей с железодефицитной анемией.

«Черный чай содержит танины, которые могут мешать усвоению железа», — объяснила Драйер.

В связи с этим она рекомендует употреблять этот напиток между приемами пищи, а не во время еды. Это позволит удерживать уровень железа в пределах нормы.

«Хотя в черном чае меньше кофеина, чем в кофе, чрезмерное потребление кофеина может привести к тревожности, бессоннице, учащенному сердцебиению и проблемам с пищеварением», — предупреждает диетолог.

Согласно актуальным рекомендациям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, стоит ограничивать потребление кофеина до 400 мг в день для большинства взрослых и до 200 мг в день во время беременности.

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