В Минске показали чемпионат по депиляции 25.04.2025, 10:00

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У комментаторов в соцсетях возникли вопросы.

В TikTok опубликовали ролик с чемпионата по депиляции и косметологии, который прошел в апреле в Минске. Комментаторы удивились кадрам с события, где над обнаженными моделями под громкую музыку работало очень много человек, пишет «Телеграф».

Опубликованный видеофрагмент показал часть этого чемпионата (называется Esthetics Women 2025). В помещении несколько команд, в каждой из которых было четыре человека и больше, занимались депиляцией ног женщин, пока те лежали на кушетках. Это было соревнование на время.

Другие участники события танцевали под музыку рядом и подпевали.

«И что тут происходит?» — спросил один комментатор. «Как будто шабаш», — сравнил другой.

«Зрелище так себе», — поделилась мнением третья пользовательница TikTok. Кто-то поинтересовался, почему ноги моделей не прикрыли полотенцем. Автор видео ответила: «Ну, если бы вы были экспертом в депиляции, тогда у вас бы не возникало вопросов».

«А музыка громко, чтобы не слышать криков и стонов?» — спросил еще один юзер. Но ему не ответили.

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