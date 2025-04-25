МАГАТЭ сообщило о стрельбе на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о стрельбе на Запорожской АЭС2
- 25.04.2025, 9:59
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Что известно.
На Запорожской АЭС произошла стрельба 24 апреля. Также в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы в районе объекта.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Вчера утром экспертам МАГАТЭ, работающим на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, было предписано оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания, где расположен их офис, раздались громкие выстрелы», - рассказал он.
При этом оккупанты сказали сотрудникам МАГАТЭ о том, что из-за «угрозы со стороны беспилотников» запланированные действия группы на объекте пришлось отложить.
«Группа МАГАТЭ осталась в административном здании после объявления приказа об укрытии на всей территории станции», - добавил он.
Кроме того, в течение последней недели группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции почти каждый день.
«То, что когда-то было практически невообразимым - свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта - стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции», - заявил гендиректор МАГАТЭ.
Гросси подчеркнул, что с точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация.
«МАГАТЭ по-прежнему привержено тому, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны», - добавил он.
Update 288 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine | IAEA