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МАГАТЭ сообщило о стрельбе на Запорожской АЭС

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  • 25.04.2025, 9:59
  • 2,104
МАГАТЭ сообщило о стрельбе на Запорожской АЭС

Что известно.

На Запорожской АЭС произошла стрельба 24 апреля. Также в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы в районе объекта.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Вчера утром экспертам МАГАТЭ, работающим на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, было предписано оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания, где расположен их офис, раздались громкие выстрелы», - рассказал он.

При этом оккупанты сказали сотрудникам МАГАТЭ о том, что из-за «угрозы со стороны беспилотников» запланированные действия группы на объекте пришлось отложить.

«Группа МАГАТЭ осталась в административном здании после объявления приказа об укрытии на всей территории станции», - добавил он.

Кроме того, в течение последней недели группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции почти каждый день.

«То, что когда-то было практически невообразимым - свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта - стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции», - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что с точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация.

«МАГАТЭ по-прежнему привержено тому, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны», - добавил он.

Update 288 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine | IAEA

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