«У белорусского руководства возникает паника» 25.04.2025, 10:13

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Мигранты из Пакистана вряд ли будут работать в Беларуси.

150 тысяч пакистанцев, которых Лукашенко пригласил в Беларусь, еще не доехали, но уже видна резкая реакция белорусов.

Почему возник такой резонанс и оправданы ли опасения? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом:

— Мне кажется, что Лукашенко, когда говорил про эти 150 тысяч пакистанцев, планировал и продолжает планировать таким образом завезти мигрантов для того, чтобы потом перебросить их в Европейский союз. Белорусы помнят пик миграционного кризиса 2021-го года, когда в Минске и областных центрах — Бресте и Гродно — находилось очень много мигрантов.

Это привело, в том числе, к некоторым стычкам с местными жителями. Учитывая, что мигранты не знали языка и возникло множество других проблем, это породило определенные стереотипы. Возможно, в обществе присутствует какая-то доля ксенофобии. Но мигранты вряд ли будут работать в Беларуси, учитывая, что зарплаты в Пакистане и Беларуси относительно сопоставимы.

Тут видно, что у белорусского руководства возникает паника в связи с реакцией общества. Они принимают меры, чтобы наказывать тех, кто выражает свое мнение по этим вопросам публично. Я думаю, что при Лукашенко никакие мигранты в Беларуси работать не будут.

— Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию на границе с Беларусью. Опасается ли Польша возможности прибытия такого количества мигрантов в Беларусь?

— Очевидно, что опасается и оценивает эти риски. Польша имеет возможности подавить подобную активность режима Лукашенко путем перекрытия границы.

Пока они оценивают эти риски, но потенциально ситуация может обостриться, например, поздней осенью, когда Лукашенко и Путин планируют очередные военные учения, что само по себе является угрозой для региональной безопасности.

Возможно, к тому времени Лукашенко действительно завезет мигрантов из Пакистана. А может быть, это была просто история в его стиле: просто языком почесать, как он любит делать. Но все равно риски есть.

— Нелегальная миграция — чувствительная тема и для новой администрации США. Может ли Вашингтон как-то отреагировать на подобные шаги Лукашенко, если пакистанцы станут гибридным оружием в его руках?

— Полагаю, что Вашингтон не слишком обеспокоен ситуацией с мигрантами в Беларуси. У них достаточно своих проблем. США могут выразить дипломатическую реакцию, но серьезного вмешательства, скорее всего, не последует.

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