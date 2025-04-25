ОПЕК+ грозит развал Михаил Крутихин

25.04.2025, 10:32

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JPMorgan всерьез рассматривают цены на уровне $50 за барель.

Надо сразу оговориться: нас больше всего интересует долгосрочная тенденция изменения цен на нефть, а не их временные колебания, вызванные политическими событиями, военными конфликтами, играми спекулянтов на фондовых рынках и даже вспышками торговых конфронтаций (если вспышки не перерастают в глобальную торговую войну).

За главный фактор, определяющий конъюнктуру мирового нефтяного рынка, мы должны принять такой фундаментальный показатель, как баланс спроса и предложения. Здесь арифметика проста: если нефти добывается больше, чем ее потребляет экономика планеты, налицо профицит, который толкает цены вниз. Если же, наоборот, рыночное предложение отстает от спроса, то дефицит провоцирует ценовой рост.

Для определения тенденции в нефтяном ценообразовании имеет смысл взять за исходную точку май 2022 года, когда цена барреля марки Brent оправилась от падения из-за пандемии и вышла на пик $120, после чего пошла на убыль и на прежний уровень уже не выходила. К середине апреля этого года она колебалась около отметки $65.

За три года — сокращение примерно наполовину. Общее направление — вниз. Более того, все прогнозы спроса и предложения на обозримое будущее сходятся на том, что никакого дефицита — а следовательно, и стимула к удорожанию этого продукта в мире не намечается. На горизонте видятся еще более низкие цены.

Спрос на нефть растет все медленнее. Почему?

Эксперты постоянно пересматривают прогнозы энергопотребления в сторону сокращения темпов роста. Даже аналитики ОПЕК — как правило, самые оптимистичные предсказатели будущих событий на рынке — в последнем обзоре рыночных тенденций прогнозируют более скромный рост потребления, чем раньше.

В 2025 году спрос на нефть может увеличиться только на 1,3 млн баррелей в сутки, а не на 1,45 млн, как в ОПЕК считали раньше. На 2026 год прогноз роста сокращен до 1,28 млн баррелей в сутки.

Оксфордский институт энергетических исследований (OIES) прогнозирует рост спроса на нефть на 1,1 млн баррелей в сутки в этом году и всего на 1 млн в 2026 году. Это на 100–110 тысяч баррелей меньше, чем в их прошлом прогнозе.

Свежий прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) тоже смотрит «на юг». МЭА ожидает мировой спрос на нефть в 2025 году всего на 730 тысяч баррелей в сутки выше прошлогоднего, что на 300 тысяч меньше, чем в предыдущем прогнозе этой организации. Рост в 2026 году тоже ожидается незначительный — всего на 690 тысяч баррелей в сутки. Ожидания аналитиков финансовой группы Golden Sachs еще пессимистичнее. По их оценке, среднесуточная потребность мировой экономики в нефти в текущем году вырастет всего на 300 тысяч баррелей. Чем вызван такой скепсис в отношении перспектив энергопотребления? Влияющих на ситуацию факторов много.

В долгосрочном плане это, например, бурное развитие электромобилей в Китае и, в недалеком будущем, в Индии — крупнейших странах — потребителях моторного топлива. Растущую роль играет и развитие «зеленой» энергетики, а также тренд на замену нефтяного топлива природным газом. Кроме этого, человечество учится быть все более энергоэффективным. Еще один фактор — китайская экономика. Перспективы ее роста начинают вызывать сомнения у аналитиков, а замедление подорвет аппетит Пекина к импорту нефти.

В этом году на перечисленные «долгоиграющие» факторы наложилось мощное воздействие новой политики администрации США. Торговая война, которую объявил президент Дональд Трамп, пока не вызвала значительного замедления мировой экономики, но ожидания она породила самые суровые.

Разрыв хозяйственных связей и нарушение международной производственной кооперации способны вызвать рецессию колоссальных масштабов, а с ней и радикальное сокращение энергопотребления. Нефти будет нужно намного меньше, чем предполагалось еще за несколько месяцев до объявления нового режима американских пошлин.

Сложносочиненное предложение

На фоне грядущего снижения потребления нефти наблюдается опережающий рост ее добычи. В OIES считают, что в 2025–2026 годах рыночное предложение нефти будет увеличиваться на 1,5 млн баррелей в сутки. Оксфордские аналитики сократили прогноз на 200 тысяч баррелей, но это все равно больше, чем их ожидания спроса.

МЭА предсказывает годовое увеличение среднесуточной добычи на 1,2 млн баррелей (что на 260 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза из-за урезанных ожиданий прироста добычи в США и Венесуэле), а в 2026 году — на 960 тысяч баррелей. Дефицита нефти не ожидают и в этом агентстве.

Увеличение нефтедобычи ожидается главным образом в странах, не входящих в альянс ОПЕК+. Так, эксперты ОПЕК оценивают потенциал роста там в этом году в 910 тысяч баррелей в сутки. Они считают, что за пределами ОПЕК+ среднесуточная добыча составит 54,1 млн баррелей, а в 2026 году — 55 млн против 51,84 млн баррелей в 2023 году.

Одна только Гайана сможет уже к 2027 году добывать ежесуточно по 1,2 млн баррелей. А входящая в ОПЕК+ Бразилия, где добыча прирастает по 6% в год, способна нарастить ее с нынешних 3,3 млн баррелей в сутки до 5,5 млн к 2032 году — основные капиталовложения в отрасли уже сделаны, и операционные издержки по добыче позволяют добиться низкой себестоимости и быстрой окупаемости этого бизнеса.

На объем нефти, поступающей на рынок, может (с большой степенью вероятности) повлиять самым драматическим образом пересмотр стратегии ОПЕК и ОПЕК+. Нынешний принцип работы этого картельного объединения заключается в манипулировании объемами добычи ради поддержания цен на относительно высоком уровне. С этой целью участники альянса договорились ограничить свою добычу согласованными квотами, а некоторые страны — такие, как Саудовская Аравия, — к тому же пошли на дополнительные ограничения в добровольном порядке.

Практика, однако, показала, что такие жертвы не вполне эффективны, и страны, не связанные квотами, быстро наращивают добычу, да и некоторые члены картеля тоже не слишком строго выполняют обязательства по квотам. Цены в итоге продолжают движение вниз. Появились признаки того, что уже до конца года ОПЕК+ прекратит действовать как картель и его участники станут добывать столько нефти, сколько могут, и получать прибыль не от высоких цен, а от больших объемов реализации.

Это приведет к перенасыщению рынка дешевой нефтью, ценовой войне и вытеснению конкурентов с высокой себестоимостью добычи, в том числе и российских производителей.

Сколько будет стоить нефть

В прогнозах цена барреля Brent все ниже. OIES в апрельском обзоре рынка предлагает опираться на прогноз в диапазоне $63,4–78,9 со средним показателем $71,7 в текущем году, а в 2026 году — $68,5 с возможным падением до $55,4.

Аналитики Управления энергетической информации США (EIA) ждут среднюю цену на уровне $74 в этом году и $68 в 2026 году. В OIES предсказывают, соответственно, $77 и $74, аналитики WoodMackenzie исходят из среднего показателя $73, а в банке JPMorgan всерьез рассматривают цены на уровне $50. Goldman Sachs считает, что в этом году надо ожидать среднюю цену в $63, а в следующем году — $58. Надо отметить, что эксперты этой группы рассматривают и экстремальный сценарий, по которому до конца текущего года баррель Brent может упасть в цене ниже $40. Для этого, полагают они, потребуется отказ ОПЕК+ от квотирования добычи.

Если страны ОПЕК+ действительно увеличат объемы поставок нефти до максимально возможных, то предложение может существенно превысить спрос. Оценки полного потенциала добычи нельзя назвать точными, однако некоторые наблюдатели решаются приводить свои расчеты. По одному из них, незадействованный сейчас потенциал мировой добычи составляет около 9 млн баррелей в сутки. Другие предлагают более скромную оценку на уровне 6 млн баррелей.

В любом случае эти дополнительные баррели вполне способны заместить на рынке нефть из России и даже, в какой-то степени, из Соединенных Штатов. По прогнозам EIA, добыча в США выйдет на пик в 2027 году, после чего ожидается ее снижение. Ключевой фактор здесь, как и в случае России, — себестоимость. При цене барреля ниже $60 американским нефтяным компаниям будет трудно привлекать инвесторов не только в новые проекты, но даже в давно введенные в эксплуатацию промыслы.

Разумеется, сценарий низких нефтяных цен не имеет стопроцентной вероятности. Баланс спроса и предложения будет и впредь определять тенденцию в долгосрочной перспективе, но возможны и срывы. Если, например, в районе Персидского залива начнется вооруженное противостояние Запада и прозападных государств региона с Ираном, пострадать могут и промышленные объекты нефтедобывающих стран, и движение танкеров из этой зоны, которая дает миру около 20% всей нефти. И напротив, если на Ближнем Востоке восторжествуют усилия по нормализации военно-политической обстановки, мировые цены на нефть вернутся к привычному скольжению в сторону понижения.

Михаил Крутихин, The Insider

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