Власти скрыли вспышку опасного инфекционного заболевания 25.04.2025, 10:43

Белорусы заразились из-за продуктов из Африки и Ближнего Востока.

В 2024 году в Беларуси резко выросло количество случаев заболеваемости гепатитом А - в 8 раз. Об этом сообщил Фонд медицинской солидарности. Медики заметили, что в Латвии зафиксированы случаи заражения у приехавших из Беларуси. Позже информация подтвердилась в докладе белорусского профессора. Тем временем власти решили замолчать проблему, хотя речь идет об опасном инфекционном заболевании, пишет «Немецкая волна».

По словам белорусского врача-инфекциониста, ситуация с заболеваемостью в Беларуси была контролируемой, однако в 2024 году в некоторых регионах действительно стало больше обращений.

«По каждому случаю заражения проводится специальное расследование, изучаются контакты, путь заражения, - говорит специалист. - Инфекция легко распространяется, для заражения достаточно попадания в организм нескольких вирусных частиц, поэтому так важно установить причины и не допустить дальнейшего заражения».

Гепатит А - острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением печени и проявлением желтухи. Вирус передается через грязные руки во время приема пищи, немытые овощи и фрукты, посуду и при употреблении воды из неизвестных источников. Инкубационный период может длиться от 14 до 50 дней, в это время может и не быть симптомов болезни. В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами и приводить, в том числе, к летальному исходу. Вспышки гепатита А могут носить взрывной характер, быть длительными по времени и, как следствие, приводить к заболеванию большого количества людей.

В 56 регионах наблюдался рост заболеваемости

Минздрав признал проблему с ростом количества заболевших в 2024 году, только когда об этом написали специалисты Фонда медицинской солидарности BYMEDSOL в телеграм-канале «Белые халаты».

«Гепатит - заболевание, которое может иметь серьезные последствия. В случае появления угрозы широкого распространения болезни проводится поиск источников инфекции и факторов передачи, а также организуются мероприятия по предупреждению вспышки. Важно предупредить людей о потенциальной опасности. К сожалению, буквально на всех этапах произошел сбой», - отмечают специалисты BYMEDSOL.

Истинные масштабы проблемы стали известны из доклада белорусских медиков на конференции в Санкт-Петербурге. Профессор, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Тамара Амвросьева отметила, что по сравнению с 2023 годом показатель заболеваемости вирусным гепатитом А вырос в 8,4 раза (с 0,89 до 7,48 на 100 тысяч населения). В эпидемический процесс было вовлечено 56 регионов (около трети населения страны). Всего - около 680 заболевших.

В январе-феврале 2024 года распространение вируса проходило в основном через зараженные продукты, с марта - уже через контактно-бытовой путь, то есть люди начали заражать друг друга. Этот процесс продолжается и сейчас, хоть и не так интенсивно, отмечают специалисты BYMEDSOL. В 83% случаев заболевание протекало в желтушной, более тяжелой форме, и из числа переболевших 98% ранее не были привиты против гепатита А.

Что стало причиной заражения?

В докладе Амвросьевой отмечено, что последние пять лет заражение вирусом гепатита А происходило чаще через зараженные продукты питания (24,3%) и контактно-бытовым путем (21,5%), реже инфекция распространялась через воду (6,1%). При этом «полученные результаты позволяют предположить высокую вероятность заноса на территорию Беларуси возбудителя наблюдаемой в 2024 году заболеваемости, что может быть связано с употреблением продукции, импортированной из стран ближневосточного и африканского регионов, где он распространен».

«То есть выявить точный источник не удалось, - отмечают специалисты Фонда медицинской солидарности. - Учитывая долгий инкубационный период до проявления симптомов (до 50 дней), это неудивительно. Предположим, это были ягоды или зелень - достаточно сложно проследить, кто и какую еду употреблял месяц назад. Но Минздрав продолжил отмалчиваться, обсуждая важную для жителей страны тему только на специализированных мероприятиях».

Эксперты считают, что, если бы ситуация была широко освещена, количество заболевших могло быть меньше: как минимум, люди бы стали более ответственно подходить к мерам профилактики. «Но нынешняя стратегия Минздрава в который раз заключается в том, чтобы замолчать проблему, пытаясь ее решить незаметно - даже ценой здоровья граждан, которых не посчитали нужным уведомить о происходящем».

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