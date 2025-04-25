«Аисты клали на электриков ветки»
- 25.04.2025, 10:46
Как птицы в Пружанском районе бросили вызов людям и победили.
На Полесье продолжается необычное противостояние — аисты снова свили гнездо на столбе, с которого их пытались прогнать электрики с помощью металлического «трезубца», пишет BGmedia.
Примерно месяц назад в деревне Пружанского района электрики установили металлическую конструкцию с острыми штырями на одном из столбов. Это решение, как они объяснили, продиктовано безопасностью: на этом месте ежегодно аисты строили гнездо, а их массивная постройка угрожала электросетям.
Ролик, где местные жители показывали «антиаистиную» конструкцию, быстро разлетелся по соцсетям и вызвал активное обсуждение.
Но оказалось, что у птиц — свои планы. На днях в TikTok появилось новое видео от той же авторки, где она с удивлением и восторгом показывает, что аисты вернулись. Более того — они сумели обложить металлический трезубец ветками и начали заново строить гнездо.
«Аисты клали на электриков ветки… Птица хочет жить рядом с людьми, — говорит автор ролика. — Вот даже эта дикость не помогла. Аист — это же счастье. Где эта птица селится, там все будет хорошо».
Соцсети разделились: от восхищения до раздражения
Комментаторы в TikTok отреагировали по-разному. Многие — с восторгом и уважением к настойчивости птиц.
«Молодец, птица! Наперекор!».
«Аисты — это благословение! Где они — там мир и счастье».
«До наших людей еще не скоро дойдет, что не преграды нужно строить птицам, а реально помогать в сооружении правильной конструкции, пригодной для их гнездования».
Но были и те, кто выступил с более прагматичной или критической позиции.
«А когда из-за этих аистов у вас нет электричества, вы почему звоните электрикам и орете, что все протухло в холодильнике?».
«Гнездо весит до полутонны! У нас в деревне один раз загорелся столб — приезжали пожарники».
«Внизу полно экскрементов, веток куча валяется. Не думаю, что будет счастье тому, возле кого они поселятся».
«Неужели нельзя просто поставить нормальную корзину для гнезда?».
А некоторые поделились личным опытом — и он вовсе не радостный. На фоне того, что сегодня творится в Беларуси, удивляться не приходится.
«У нас в деревне штрафуют за то, что возле дома на столбе гнездо. Говорят — ты должен был заявить и демонтировать».
«Копыльский район. Сосед получил штраф, потому что аисты свили гнездо на столбе рядом с его участком. Сказали, угроза электросетям».
@larisa_klimkene Боролись??? С сильной духом птицей!!!# . . #аисты #аистыбеларуси #аистысимволбеларуси🇧🇾🇧🇾🇧🇾 #природакрасота #защитаприроды ♬ оригинальный звук - Лариса Анатольевна
Что говорят специалисты?
Эксперты бесплатной инфолинии по решению экологических проблем «Зеленый телефон» объяснили, что формально столбы электропередач не предназначены для гнездования аистов. Более того, в данном случае фонарь на столбе был расположен слишком близко к верхушке. В случае необходимости ремонта или замены лампы, аисты могли бы не подпустить ремонтника к фонарю.
Кроме того, на проводах под напряжением птицы могут сидеть в безопасности, но если они приземляются на изоляторы, их крылья или лапки могут случайно задеть токоведущие части, что приведет к короткому замыканию и другим авариям. Загрязнение изоляции пометом, накопление мусора и других предметов под гнездами может нарушить работу электросети.
Законодательство и безопасность
Законодательство об охране и использовании животного мира не запрещает сотрудникам, которые обслуживают и ремонтируют воздушные линии электропередачи, удалять гнезда вне периода гнездования птиц.
Специалисты советуют устанавливать для аистов специальные платформы или столбы, что решит проблему без ущерба для птиц и инфраструктуры.