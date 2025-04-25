Заменит ли Европа Америку? Владимир Пастухов

25.04.2025, 10:55

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Приближается момент истины.

Трамп считает, что ресурса победить Россию в данный момент нет, и, как бизнесмен, закрывает для себя «тему» - украинский проект признан убыточным и списан в расходы. А вот Зеленский считает, что ресурс есть, а Трампу просто не хватает воображения, чтобы представить, как близка и прекрасна неизбежная победа Украины в войне с Россией.

По сути, помимо войны с Россией и Путиным, Зеленский де-факто вынужден вести «необъявленную войну» с Америкой и Трампом. Он должен открыто бросать вызов Трампу, так как именно Трамп, а не Путин, диктует сейчас Зеленскому неприемлемые для него условия мира. На что рассчитывает Зеленский в этой войне на два фронта и каковы его резоны, помимо того, что принятие условий Путина-Трампа практически неизбежно прекращает его политическую карьеру?

Во-первых, Зеленский рассчитывает на то, что может пережить Трампа как в политическом, так и в чисто физическом смысле. Ситуация в Америке по-настоящему революционная и выглядит плохо предсказуемой. Поэтому в целом позицию людей, которые рассчитывают на то, что Трамп развидится как ночной кошмар, и надо его просто «перетерпеть», можно понять.

Во-вторых, по аналогии он рассчитывает, что в принципе может «перетерпеть» и Путина. Заявление о том, что Путин обязательно скоро умрет, в этой связи выглядит скорее симптоматичным, чем случайным. Абстрактно рассуждая, такой вопрос верен: рано или поздно в России произойдет очередная смена парадигмы, после чего ей станет не до Украины. Но до смерти Путина еще надо как-то дожить.

Во-третьих, - и это главное, - он рассчитывает на то, что оскорбленная Европа заменит США в качестве основного финансового и оружейного донора войны для Украины.

О моменте истины…

Принимая во внимание то обстоятельство, что обеспечение фронта всем необходимым – это непрерывный процесс, а внятных гарантий финансирования и поставок вооружений Зеленский имеет еще приблизительно на квартал, практическое значение для него имеет только третье обстоятельство (согласие Европы на то, чтобы заместить Америку в качестве главного спонсора и поставщика вооружений), так как всерьез ожидать смерти Трампа или Путина (физической или политической) в столь сжатые сроки и строить на этом политический расчет несерьезно.

К сожалению, на сегодняшний день ответ на вопрос, сможет ли Европа резко нарастить финансирование, а главное - поставки оружия Украине без помощи, а то и при прямом сопротивлении Америки, находится не в области знания и расчета, а в области веры и гадания. Теоретически, наверное, такая возможность у Европы есть, но сделать это она сможет только при достаточно большом напряжении сил и при наличии внятной политической воли. И еще все-таки необходимо хотя бы нейтральное отношение Америки к этой поддержке. Все три этих условия пока выглядят скорее как гипотетические, чем имеющиеся в наличии.

Это позволяет предположить, что ответ Европы вряд ли будет опережающим. Она по-прежнему будет скорее следовать за ситуацией, в большей степени реагируя на то, как развиваются события, чем предвосхищая их. А это значит, что, рассорившись с Трампом, Зеленский с большой долей вероятности окажется на какой-то период времени в зоне неопределенности, похожей на ту, которая случилась, когда конгресс заблокировал военные поставки Байдена. Это будет серая зона, когда Америка уже «вышла из игры», а Европа в нее пока не вошла. Что-то вроде заминки при смене состава в хоккейном матче, где, однако, играют не в шайбу, а в жизнь.

Я думаю, что сейчас критически важным фактором окажется именно воля и решимость украинского народа к сопротивлению. Очевидно, что ценой войны на два фронта будет тотальная мобилизация как человеческих, так и материальных ресурсов Украины. Для начала все упрется просто в мобилизацию всех возрастов, так как образовавшуюся дыру на фронте при отсутствии оружия придется затыкать людьми. Если Украина через это переступит, это будет один сценарий, если нет – другой.

Приближается момент истины. Либо Зеленский получит от населения мандат на такую по жестокости войну, которой, несмотря на все испытания и тяготы трех первых военных лет, Украина еще не видела, либо нет. Если получит – Европа подтянется, если не получит – отсидится в стороне и последует за Трампом. Все просто и совершенно непредсказуемо, так как волю народа мало кому в истории удавалось просчитать прежде, чем она была явлена.

Владимир Пастухов, Telegram

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