Пароль не изменился 1 Ирина Халип

25.04.2025, 11:15

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

У нас Беларусь, у них – «ябатьки».

Недавно минские друзья прислали фотографию из большого торгового центра. Там возле кофейни на первом этаже стоял рекламный штендер, на котором было написано: «Если вы весь день гоняли во всю мощь за покупками, самое время зайти к нам на чашку кофе». Первая мысль: наши в городе! Вторая: наши все еще в городе? Третья: зачем они так, это же опасно.

Ни один гражданин любой другой страны, увидевший эту надпись, ни черта не поймет и подумает, что это обычная реклама с легким выпендрежем. А мы сразу реагируем так, будто и не прошло пять лет. Мы помним, что на самом деле означают слова «гонять во всю мощь». Мы ничего не забыли.

Несколько лет назад меня страшно раздражал всеобщий восторг по поводу помидоров со сметаной. Помните инженера Анатолия Шелковича? Когда его задержали, на милицейском видео на вопрос, зачем ему все эти бело-красно-белые флаги, он отвечал: люблю сочетание белого и красного цветов – например, помидоры со сметаной. За это сочетание Анатолий провел на Окрестина два месяца. Причем когда его переводили из камеры в камеру, новые соседи приветствовали словами «так это ты любишь помидоры со сметаной?». В это самое время белорусы заполнили ленты своих социальных сетей фотографиями тарелок с помидорами и сметаной и восторгами по поводу того, какой молодец этот человек, ведь он так остроумно выкрутился.

Мне это совершенно не нравилось. Помидоры – это просто помидоры, а не символ протестов, и вообще узурпатора надо называть узурпатором, а убийцу – убийцей. Мне до сих пор не слишком близки все эти «пахне чабор» вместо «жыве Беларусь!», если честно. Но белорусы стали знатоками и мастерами эзопова языка. Они владеют им в совершенстве. Причем это составная часть не только культурного кода, но и системы распознавания «свой-чужой». Гонять во всю мощь – это поймем только мы. Чужой не поймет, а враг такого и не произнесет никогда. «Пахне чабор» - это уже не просто стихотворение Петруся Бровки, а тайный сигнал.

И таких сигналов у нас уже десятки, если не сотни. Да что там чабор – простая фраза «я гуляю» мгновенно вызывает у всех одну и ту же ассоциацию: осень, улица и прекрасная Нина с флагом. Даже междометия в нашем тайном языке наполнены особым смыслом. Разве может кто-нибудь чужой понять, что «гэй, ла-ла-ла-лай!» - это вовсе не набор звуков, не боевой клич, не вопль после прыжка в прорубь и даже не веселенький припевчик, а очень важные слова? Не может. Это только для нас, для своих.

Так когда-то, в позапрошлом и в начале прошлого века профессиональные сообщества создавали свои тайные языки со словами, понятными только своим. Змицер Бартосик в своей книге «Быў у пана верабейка гаварушчы» цитировал стихотворение, написанное на языке дрибинских шаповалов. «Любжаць ярухі шымскія шкорні» - это означает всего лишь «любят бабы хорошие валенки». Но никто, кроме того шаповала из Дрибина, этого бы не понял. Так и у нас, только без специально придуманных слов. Самостоятельно сложившиеся сочетания обычных слов в контексте Беларуси обретают особенное звучание, понятное только нам.

Впрочем, это все даже не мы придумали. Возможно, эти тайные коды еще от повстанцев Калиновского. Ну что такого, казалось бы, в диалоге «каго любіш?» - «люблю Беларусь»? А в нем – все. И сопротивление, и подполье, и восстание, и смерть за родину. Полтора века прошло, а пароль не изменился. Он – тоже часть нашего тайного языка. Или от Якуба Коласа, который, учительствуя в подпольной белорусской школе еще до революции, рассказывал ученикам, что наступит время, когда все дети будут учиться в больших красивых школах и не будут больше носить лапти. Он явно имел в виду не большевиков. А стихотворение «Пяць струкоў перцу» Владимира Короткевича, написанное про турецкого султана, который пришел поработить Кавказ, звучит так, будто оно про оккупацию Беларуси. Стоит внимательно прочитать любое белорусское произведение, написанное во времена цензуры – царской ли, большевистской ли, лукашенковской ли, - и тайный язык проступит на страницах, будто симпатические чернила.

Лукашисты, к слову, тоже пытаются не отставать и создавать свой собственный язык, по которому будут узнавать друг друга. Но получаются у них только «ябатьки». На большее фантазии не хватает.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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