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Власти без разбору записывают белорусов в «тунеядцы»

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  • 25.04.2025, 11:23
  • 1,908
Власти без разбору записывают белорусов в «тунеядцы»

В базу попадают те, кого не должно там быть.

В базу «тунеядцев» по-прежнему по ошибке включают некоторые категории населения. Это касается мам детей до семи лет, огородников, а также тех, кто работает в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Людям приходится доказывать специальным комиссиям, что их не должно быть в базе.

На одном из последних заседаний «тунеядской» комиссии в Кричевском районе рассматривали обращения людей, которых включили в базу «иждивенцев», но их там не должно было быть, пишет «Зеркало».

Среди прочего это женщина с ребенком до 7 лет, огородники и те, кто трудится в странах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Кыргызстане и России.

«Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 5,5 раза выше, чем для остального населения.

При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

Напомним, в прошлом году ввели изменение для белорусок, которые воспитывают ребенка до семи лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», теперь надо фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление.

Огородников и садоводов не включают в базу «иждивенцев» (если только они не выезжают за границу больше чем на 30 дней в течение одного квартала), как и студентов, которые обучаются в Беларуси.

А что касается работающих в ЕАЭС, любая занятость в этих странах освобождала от «тунеядства». Но с 1 февраля 2024 года — только работа по трудовому договору или контракту.

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